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作家物　陶芸家　クリストファーレイヴェンホール　備前　ぐい呑　酒器　酒盃　備前焼
商品番号 C25343975703
商品名

作家物　陶芸家　クリストファーレイヴェンホール　備前　ぐい呑　酒器　酒盃　備前焼
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径　約9.5センチ高さ　約4センチ傷や汚れはみられません。共箱つき。#徳利やぐい呑の一覧#片付け中の骨董#片付け中の備前骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具ぐい呑　酒器　酒盃　酒杯猪口　徳利　珍味入　小鉢
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