大 ベルセルク展 図録 BERSERK

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商品詳細
大ベルセルク展公式イラストレーションブック「THEARTWORKOFBERSERK」（白泉社）・1冊シュリンク付き新品未開封品展示される原画を中心にベルセルクの歴史を追いかける、ファン垂涎の最新画集。単行本40巻分のカバーアート、三浦建太郎氏の新規インタビューも収録。豪華上製本仕様。バラ売り不可値下げ不可他にもベルセルクグッズ出品中#アインのベルセルクまとめて購入はコメント下さいベルセルクBERSERK三浦建太郎KentaroMiuraメルカリ便限定品画集図録ヤングアニマル
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