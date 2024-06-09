【超美品】即購入OK！コイキング AR PSA10

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ご覧いただきありがとうございます。※価格はその時の相場で変更していますのでご了承ください。商品状態につきましては写真でご確認いただきご納得の上ご購入お願い致します。自身でPSAに出したワンオーナー品となります。PSA10であっても白かけ等ある場合がございますので必ずしも完美品ではないと思っていただければと思います。また過度に神経質な方は購入ご遠慮ください。ご購入後のキャンセルが非常に多い為、確実にご購入される方以外のご購入はご遠慮くださいますようよろしくお願い致します。商品の状態は、一律「やや傷や汚れあり」にさせて貰います。仕事の都合で不在の時が多い為、対応が遅くなる場合があるのでご理解の上よろしくお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定