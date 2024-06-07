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VRUK DRUM MASTER
商品番号 X10998372761
商品名

VRUK DRUM MASTER
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 8,460 円
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商品詳細

■VRUKVRUKDRUMMASTERカラーTransparentChrome引っ越しを機に機材整理する為、手放します。外箱もあり全体的に綺麗ですが、未使用品ではないのでご了承ください。(外箱は味わい深い感じになっていますのでご了承ください。)使用時には普段と違う感覚が鍛えられるので合わない人でもバスの音圧UP、スピードUPやヒールトゥの感覚強化には使えると思います。※2台セットです。バラ売りはご相談ください。#ブルックドラムマスター#VRUKDRUMMASTER
http://narcologia.ru/goods/septet712119.html
http://narcologia.ru/goods/smear42904.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle875066.html

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