VRUK DRUM MASTER

■VRUKVRUKDRUMMASTERカラーTransparentChrome引っ越しを機に機材整理する為、手放します。外箱もあり全体的に綺麗ですが、未使用品ではないのでご了承ください。(外箱は味わい深い感じになっていますのでご了承ください。)使用時には普段と違う感覚が鍛えられるので合わない人でもバスの音圧UP、スピードUPやヒールトゥの感覚強化には使えると思います。※2台セットです。バラ売りはご相談ください。#ブルックドラムマスター#VRUKDRUMMASTER



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