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- 前大徳寺 足立泰道筆 『閑座聴松声』 肉筆紙本掛軸 共箱 茶道具茶掛 ★時代物
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商品詳細
前大徳寺足立泰道筆『閑座聴松声』肉筆紙本掛軸共箱茶道具茶掛★時代物★5D0227サイズ(約):表具：幅31㎝、高さ172㎝作品：幅28.5㎝、高さ96㎝
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