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前大徳寺 足立泰道筆 『閑座聴松声』 肉筆紙本掛軸 共箱 茶道具茶掛 ★時代物
商品番号 T28756674687
商品名

前大徳寺 足立泰道筆 『閑座聴松声』 肉筆紙本掛軸 共箱 茶道具茶掛 ★時代物
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 6,402 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前大徳寺足立泰道筆『閑座聴松声』肉筆紙本掛軸共箱茶道具茶掛★時代物★5D0227サイズ(約):表具：幅31㎝、高さ172㎝作品：幅28.5㎝、高さ96㎝
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