希少品 大型 鉦　西村左近宗春 作

鉦 京大佛住西村左近宗春作高さ約8cm程横約28cm(9寸程度)素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください大変希少な入手困難品サビや汚れ有り丈夫でとても重厚感のある作り西村左近宗春は江戸中期から後期にかけて活躍した名匠で京都の大仏殿(現在の東山七条)近辺に住んでいたとされる鋳物師長期保管品である事をご理解いただける方宜しくお願い致します価格もご相談下さい#仏教美術#鉦#江戸時代#幕末#西村左近宗春#骨董品#貴重#古美術#銅製#仏具#だんじり#釣太鼓#打楽器#楽器#和楽器