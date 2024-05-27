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商品詳細
#書道・習字用品···墨未使用ですが、外箱の一部に経年劣化があります。自宅保管のため、使用に気にならない方、よろしくお願いします。外箱縦13㎝ 横9㎝ 高さ3.4㎝墨 縦9.5㎝ 横2㎝ 厚さ1.2㎝ ×２本#プロフお立ち寄りください
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