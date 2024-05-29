

⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠 【予約 ...



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠 【予約 ...



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠 【予約 ...



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠-



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠-



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠 【予約 ...



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠-



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠 【予約 ...



⭕️岩手県 紫雲石硯 自然硯 215mm 大型硯 古硯 佐藤鉄三郎 匠 【予約 ...



紫雲石硯 佐藤鐡治作-



紫雲石硯 佐藤鐡治作-



紫雲石硯 佐藤鐡治作-



紫雲石硯 佐藤鐡治作-



紫雲石硯 佐藤鐡治作-



2023年最新】藤原_儀兵衛の人気アイテム - メルカリ

NO.171⭕️希少 岩手県紫雲石硯(2代佐藤鉄三郎)[1]縦 215mm[2]横 110mm[3[厚み 19mm重さ 880g[4]作硯者 2代佐藤鉄三郎[5]彫刻サイン 東山紫雲名石[6]箱 別漆木箱(焦げ茶漆塗り)(黄色布付き。)(278mm✖️159mm✖️36mm)[7]程度 目立つキズや汚れは無いが、歴史を感じる細かいスレは見られます。[8]形状 自然石硯◉原石は、古生層輝緑凝灰岩で、岩手県大船渡や一関の周辺で僅かに産出し、普通は小豆色で紫雲状の斑紋と緑色の円形斑紋が入っています。特に、東磐井郡の石材は昔から正法寺石と言われ、古くは藤原三代の頃から生産された歴史があります。○この作品は、匠の生まれからして戦前の作品と推察できますのでかなり経年し、いかにも昔風で刻の流れを感じます。よく見ると、丘と海には、紫雲石特有の淡い紺と赤緑色が小豆色の中に混在して見られています。丘部の下側真ん中に小さい浅い凹みがあります。(画像2,3,5)硯陰には、産地の東山紫雲名石とあり、石の文字の口の上に点があるのが、鉄三郎匠の特徴となっています。⭕️(画像18,19,20参照。参考写真は付きません。)現代の佐藤鐡治匠の祖父の作品ですので、古さを感じとって、ご一考ください。◉お気軽にお声掛けください。◉歴代の作硯者 (山本儀兵衛)初代 山本幸次郎2代 ○佐藤鉄三郎 1883年生まれ3代 佐藤幸雄 4代 佐藤鐡治 元教員、現在90歳で活躍中※画像にて十分ご確認下さい。※私のプロフィールを一読下さい。※私の今迄に掲示した作品をご覧下さい。(⭕️他に70点程あります。)