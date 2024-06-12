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- 【真作】掛軸 島田洗耳『花瓶図』紙本 共箱付 掛け軸 a05107
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商品詳細
■■■商品説明■■■【ご参考】島田洗耳(しまだせんじ)1900-1973京都出身した日本画家。明治34年、京都生まれ。新文人画協会主宰、銀座松坂屋個展24回、書画印歌四道研究者、著書多数、出版、日本画無所属、個展主義。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約135cm幅約64.5cm※共箱付
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