ナタネの活気 SAR PSA10

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商品詳細
アメリカへ直接鑑定依頼の出したものになります！プチプチに包んで衝撃対策をした上発送致します！(ご希望の梱包等ありましたら購入前にコメントください)他の商品とまとめ買いで割引させて頂きますჱ̒˶ー̀֊ー́)特徴···PSA鑑定
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