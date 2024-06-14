♦韓国陶磁 柳作 黒陶 幾何学紋 四方遊環耳香炉アンティーク 骨董品コレクション

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種類...香炉♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 【韓国陶磁】！ 新羅時代 黒陶写し透かし幾何学紋四方遊環耳香炉 《柳作》 箱なし♦底裏に柳とサインございます。ご確認の上お願い致します。状態ひび割れは確認出来ませんが、蓋裏側の縁に1箇所小キズございます。その他、未使用と思われますので綺麗な状態でございます。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 15.3cm 胴径 12.3cm重量 441gその他ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#韓国 #朝鮮陶磁 #李朝 #高麗青磁 #新羅 #大正李朝 #雲鶴紋様 #韓国人間国宝 #朝鮮 #古陶磁 #高麗 #黒陶 #朝鮮古陶磁器 #大正李朝 #李朝白磁 #朝鮮古陶磁 #朝鮮陶磁器 #高麗青磁 #新羅 #古美術品 #古玩 #花瓶 #瓶 #壺 #高麗青磁 #柳海剛 #人間国宝 #人間文化財