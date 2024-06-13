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- 83 陶芸 陶器 赤楽茶碗
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商品詳細
赤楽茶碗です。共箱に吉左衛門造とあります。父が趣味で集めていたものです。ザラッとした感触の抹茶碗でとても風合いのあるお品です。鑑賞様でしたので購入してからは未使用です。古いお品ですので良くご検討下さい。宜しくお願い致します。口径 11.5cm高さ 7.5cm
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http://narcologia.ru/goods/recuperation578021.html
http://narcologia.ru/goods/choice607185.html
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