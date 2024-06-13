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83 陶芸　陶器　赤楽茶碗
商品番号 T77040553268
商品名

83 陶芸　陶器　赤楽茶碗
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 17,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤楽茶碗です。共箱に吉左衛門造とあります。父が趣味で集めていたものです。ザラッとした感触の抹茶碗でとても風合いのあるお品です。鑑賞様でしたので購入してからは未使用です。古いお品ですので良くご検討下さい。宜しくお願い致します。口径　11.5cm高さ　7.5cm
http://narcologia.ru/goods/manufacture145641.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation578021.html
http://narcologia.ru/goods/choice607185.html

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