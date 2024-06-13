BETA58A SHURE ダイナミックマイク

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商品詳細
こちらの商品ですが、マイクの青色の輪ゴムが無いのでご理解ください動作確認済新品で購入してから半年程経ちますが、使用頻度が週に1ヶ月に1〜2回の使用です即購入OK#ダイナミックマイク#BETA58a#SHURE
http://narcologia.ru/goods/displease323431.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate701777.html
http://narcologia.ru/goods/marshal585680.html
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