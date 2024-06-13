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BETA58A SHURE ダイナミックマイク
商品番号 J10759360136
商品名

BETA58A SHURE ダイナミックマイク
ブランド名 シュアー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品ですが、マイクの青色の輪ゴムが無いのでご理解ください動作確認済新品で購入してから半年程経ちますが、使用頻度が週に1ヶ月に1〜2回の使用です即購入OK#ダイナミックマイク#BETA58a#SHURE
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