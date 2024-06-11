ビンテージ　額縁　3点

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商品詳細
ビンテージの額縁3点です鈍いゴールドの風合いが素敵です軽量ですので、扱いやすいです◎大縦 約 81.8センチ横 約 70センチビンテージ アンティーク 金縁 ゴールド 洋画油絵出品タグお借りしております
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