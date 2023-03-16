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絵 プリント 動物 鳥 英国 イギリス 海外作家
商品番号 D40675788603
商品名

絵 プリント 動物 鳥 英国 イギリス 海外作家
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額縁サイズ：縦52.5cm横39.5cm白猫のような動物、カラスのような黒い鳥、ナメクジが書かれています。作家手書きサインありシリアルナンバーなしチョコレート菓子で有名なゴディバの商品パッケージをデザインされた経歴がある作家さんの作品（プリント）です。購入後すぐに額縁専門店で特注サイズで額装していただき、箱に入れて保管しています。ウィリアム・モリスwilliammorrisリバティlivertyなどお好きな方にぜひ。形式···額縁入り主題···動物グリーンエメラルドオレンジ
http://narcologia.ru/goods/providence173094.html
http://narcologia.ru/goods/calling956750.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical8601.html
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