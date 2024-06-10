モンサンミシェル・リトグラフ・北吉晃　作品・シルクスクリーン・絵・インテリア

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値下げしました更に値下げしました再再値下げしましたこれより値下げご遠慮ください最終価格北吉晃・作品モン・サン・ミシェル60/75優しい色調が特徴の作家さんですシルクスクリーンリトグラフ素人採寸額縁 60×50cm内寸法 43×32.5作者肉筆サイン・シリアルあり額縁のみ少し汚れなどありリトグラフは綺麗です^_^予定梱包サイズ・120ギリギリ送料込み・120ギリギリですので、過剰梱包しないで発送致しますご了承くださいフランスの世界遺産モン・サン・ミシェル淡い色使いの作品上品な作品ですインテリア飾り物世界遺産世界旅行フランス旅モンサンミシェルモンサンミッシェルお城フランス城旅リトグラフシルクスクリーン版画絵画海外旅行