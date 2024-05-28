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- 電子ピアノ CASIO PX-760W 2016年製
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商品詳細
中古電子ピアノ高低椅子付き専門家によるメンテナンス・クリーニング済み値段交渉いたしません。CASIOPX-760W2016年製故障・目立つキズ無し大切にしてきたピアノを使いたい方へ大切にお届けします。細かいキズなど気になる方は新品のご購入をお勧めします。送料別￥6.600ー〜地域・階段などによってお値段変わります。専門の配送業者で関東のみお手配いたします。種類···電子ピアノ
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