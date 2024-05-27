白石麻衣 生写真 2014.April 8thシングル制服 コンプ

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商品詳細
人気グループ···乃木坂46グッズ種類···生写真ご観覧ありがとうございます。体調不良により、労働が思ったようにいかないため、生活のために1部コレクションを手放すことにしました。スリーブに入れてファイルに保管していたため状態は良いです。手離すか悩んでいるため予告なく消去する場合があります。ご了承ください。発送は3〜5日ほどかかります。段ボール2枚に挟んで写真が折れないように発送致します。目立つ傷や汚れはありませんが、素人の自宅保管です。過度に神経質な方は購入をお控えください。単品でのお値下げは出来ませんが、白石麻衣関連を複数購入で多少のお値引きあります。即購入可能です。その他質問等ありましたらどうぞ。
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http://narcologia.ru/goods/stealth48376.html
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