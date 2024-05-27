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ピカチュウ プロモ 272/S-P　PSA10
商品番号 J46043951186
商品名

ピカチュウ プロモ 272/S-P　PSA10
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSAのケースは超音波による特殊な密閉方法をしており、湿気などによるカードの劣化を最大限防ぐと言われています。鑑定品の販売になります。※台座はつきません。2023年6月30日　到着商品
http://narcologia.ru/goods/mobilehome391343.html
http://narcologia.ru/goods/revamp528422.html
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