CoolZ ZST-1R 3TS ストラトキャスタータイプ

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商品詳細
丁寧な作りが魅力的な日本製モデル。ネックジョイントのヒールカット、サークルフレッティングシステムなど独自の作り。弾きやすく扱いやすいギターです。傷や使用感は見受けられます。フレットは少々減りがあり、5〜6割位残り。ネックは真っ直ぐ、出音に問題はありません。写真のケースが付属します。気になる点はご質問ください。※ギタースタンドは撮影用のため付属しません。
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