音音 カホン 島村楽器 オリジナルブランド ソフトケース付き

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札幌ステラプレイス店のカホン紹介！｜島村楽器 札幌ステラプレイス店

☑︎商品状態僅かなキズや擦れはございますがご使用に問題無いお品です。写真を確認下さい。☑︎商品情報音音カホン島村楽器オリジナルブランドソフトケース付きナチュラルカラーのカホンです。スイートスポットが広く、低音が非常に豊かです。高音も出しやすく、バランスよく鳴らすことができます。ロゴ入り3WAYケースも付属します。サイズ幅290×奥行300×高さ500(mm)材質バーチ、ポプラ、バスウッド合板カラーナチュラル付属品ロゴ付き3WAYケース、座面、テンション調整用のL字型レンチ☑︎メンテナンス項目簡易清掃済み☑︎付属品ソフトケース☑︎新品価格￥20,400（税込）☑︎確認必須事項⚫︎中古品である為汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどありますのでご了承下さい。⚫︎商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。⚫︎商品状態の感じ方には個人差があります。※大幅なお値下げはしておりません。最後までご覧いただきありがとうございます。質問や気になる事がなければ即購入OKです☺︎\"6808032