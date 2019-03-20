和風インテリアに！年代物っぽい！何やら良いモノらしい掛け軸 詳細不明 山水図？

ご覧いただきありがとうございます。こちらの掛け軸、私も譲り受けたモノなので詳細がよく分かりませんσ(^_^;)こういう絵は【山水図】と言うのでしょうか？箱の表や内側に達筆で何やら書かれていますが読めません(ーー;)私自身、こういったモノの知識が無いので、何をどう説明して良いのか分かりませんが、良いモノらしいです。材質や真贋など全く精査しておらず、鑑定や査定などもしておりませんので予めご了承くださいm(__)m状態も悪く無いですが、かなりの年代物なのか経年劣化や薄い汚れ等はあります。全体的な材質は布っぽい感じです！掛け軸・骨董品・美術品に詳しい方、経年劣化等が気にならない・ご理解のある方、どうぞ！サイズは縦134・横62（上下の軸の出っ張り部分を含めると67.5）です。即購入ＯＫです！木箱に直接包装しての発送となりますので、予めご了承くださいm(__)m不明点はご質問ください。インテリア・和室・床の間・茶掛け



公式オンライン 和風インテリアに！年代物っぽい！何やら良いモノ ...



和風インテリアに！年代物っぽい！何やら良いモノらしい掛け軸 東湖 ...



和風インテリアに！年代物っぽい！何やら良いモノらしい掛け軸 東湖 ...



掛け軸 詳細不明 - 通販 - gofukuyasan.com



ランキングや新製品 絵画 雨宮英夫 「春待つ民家」6号 直筆サイン入り ...



値頃 石の素质はっきりわかりませ。 - jomaze.pt



あなたにおすすめの商品 アリカワコウヘイ！ アート作品 くま 絵画 ...



今日の超目玉】 メルカリ 額付き ( 白 ) 油絵 F6-082211 愛しい女たち ...



人気特価 電撃文庫創刊20周年記念 人気キャラクター集合 イラスト 複製 ...



2022年レディースファッション福袋 【真作】☆絵画☆丸山美佐 染料絵画 ...



専門ショップ A1 APPLEBUM ポスター｜ biggie notorious 濱口健 絵画 ...



和風インテリアに！年代物っぽい！何やら良いモノらしい掛け軸 東湖 ...



期間限定お試し価格】 千値練 RIOBOT 真ゲッタードラゴン 通常版 ...



溶接チップ110個 ノズル20個-



ハタケヤマ TH-M6X 軟式キャッチャーミット-