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中国　老礦朱砂天珠　老天珠（ジービーズ）　西蔵天珠　チベット天珠　N　6114E
商品番号 S11995477174
商品名

中国　老礦朱砂天珠　老天珠（ジービーズ）　西蔵天珠　チベット天珠　N　6114E
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約1.5㎝　幅約5.5㎝×約1.5㎝　重さ約21g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　老礦朱砂天珠　老天珠（ジービーズ）　西蔵天珠　チベット天珠　N　6114E
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