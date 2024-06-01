アルトサックス リードケース スヌーピー

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます(ˊᵕˋ)︎︎︎︎1年前に購入したのですが、必要なくなった為出品します！新品、未使用です。目立つ傷や汚れはありませんが、念の為写真でご確認よろしくお願い致します。梱包方法▶︎水濡れ、破損防止の簡易包装にて発送致します。即購入⭕️質問等ありましたら、気軽にコメントお願いします！#アルトサックス#サックス#リード#リードケース#スヌーピー種類···サックスアクセサリー・パーツ···リード
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