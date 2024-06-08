輸入雑貨　天然石　『アムールとプシュケーのファーストキス』水晶　クリスタルアート

ご覧いただきありがとうございます★プロフィールと、商品説明欄を一読しご検討の程宜しくお願い致します。□即購入大歓迎♪□フォロー割、複数購入でお値引きします。□お値引き交渉◎お気軽にコメント下さい。✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼◾商品説明世界の名画『アムールとプシュケーのファーストキス』の宝石クリスタルアートです。こちらは生産数少ないクリスタルアートになります。高級感と立体感を引き出すため、クリスタル水晶はハンドメイドで飾りつけしております。この水晶は、同じ位置、色などは同じものはありません。世界に１つだけのデザインです。太陽光や照明の光を複雑に透過や屈折で光の乱舞を作り出して楽しむことができ、飾る場所の照明の色味によって雰囲気が変わります。▼素材 クリスタル レジン 木材▼サイズ (約) 高さ×52cm 横×42cm✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼◾商品状態新品です。✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼◾概要ヨーロッパや北欧、国内外のアンティーク雑貨など集めております。見るだけでも心が踊る、幸せになれるような素敵な商品(新品、アウトレット)を皆様と共感し、楽しんでいただけるよう、できるだけお求めやすい価格で出品致します。皆様に何かお一つでもお気に入りの商品が見つかると嬉しいです。#CANの海外直輸入アンティーク商品#CANのLadys商品一覧✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼◾取引時の注意点▼できるだけ画像と実物に色合いの相違がないように心がけておりますが、光の具合などで多少の違いがあることはご了承下さい。▼傷、汚れ、リペア箇所は写真を掲載し、商品説明欄に記載しております。▼入金確認後24時間以内に発送致します。▼綺麗に梱包して宅急便にて発送致します。▼返品・交換は基本いたしかねますので事前にお気軽にお問い合わせください。ご質問、ご相談がありましたら24時間いつでもお問い合わせください。丁寧に対応させて頂きます。



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