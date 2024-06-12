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D'Addario RESERVE アルト マウスピース MJR-D155
商品番号 R73671323877
商品名

D'Addario RESERVE アルト マウスピース MJR-D155
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RESERVEModelD1551.50mmtipmediumfacingMJR-D155マウスピース上部にシルバースタインリガチャーの留め具傷が付いておりますが、ほとんど使用しておらず、擦り減りなどはありません。価格は応相談です。ご検討よろしくお願いします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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