D'Addario RESERVE アルト マウスピース MJR-D155

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商品詳細
RESERVEModelD1551.50mmtipmediumfacingMJR-D155マウスピース上部にシルバースタインリガチャーの留め具傷が付いておりますが、ほとんど使用しておらず、擦り減りなどはありません。価格は応相談です。ご検討よろしくお願いします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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