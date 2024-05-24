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松本佩山　淡雅　芳衛門　天鵬山　茶碗　4点まとめて
商品番号 M90596639067
商品名

松本佩山　淡雅　芳衛門　天鵬山　茶碗　4点まとめて
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松本佩山作の唐津焼、茶碗になります。唐津焼きの土の味わいが存分に発揮された作品です。横幅　約13cm　高さ　約6.5cm#松本佩山#唐津焼#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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