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CASIO LK-108
商品番号 G18063971577
商品名

CASIO LK-108
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOLK-108カシオ計算機定価：¥25000#カシオ計算機#CASIOLK_108※動作確認済み※気になる点や質問等ありましたらコメントにてお知らせください。※メルカリに関してよく理解していない部分もあると思いますが、ご理解お願い致します※鍵盤のところにシールの跡があります※5枚目の写真は組み立てに使う部品ですカラー···ピンクアクセサリー···その他
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