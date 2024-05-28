ボニーバニー　スウィートハートパーティー　クラファン　限定カラー　ゴシック

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商品詳細
Bonnieバニー2スウィートハートパーティークラウドファンディング限定カラー新品未使用品ですが開封していますので未使用に近いを選んでいます海外製の商品ですので、塗装に個体差などはあると思います海外トイの仕様にご理解のある方のみご検討お願いいたします箱は梱包資材とお考えください即購入可能です
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ボニーバニー クラウドファンディング限定カラー クラファン-
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