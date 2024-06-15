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長場雄 YU NAGABA イーブイ ブラッキー 未開封
商品番号 Y56611914994
商品名

長場雄 YU NAGABA イーブイ ブラッキー 未開封
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。24時間以内に発送いたします。商品ポケカ長場雄YUNAGABAイーブイ未開封パックへの多少の爪キズはございます。カードへの傷はございません。※送料削減のため定形郵便にて発送いたします。追跡機能はございませんが、もちろん丁寧に梱包し、ポスト投下後発送完了通知をいたします。何卒ご了承ください。是非ご検討ください。m(__)m種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック特徴···プロモーションカード(PR)イーブイ　ブラッキー
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