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春川工芸専用　フェリシモ「５００色の色鉛筆」　全色セット　 ほぼ未使用
商品番号 W16196852075
商品名

春川工芸専用　フェリシモ「５００色の色鉛筆」　全色セット　 ほぼ未使用
ブランド名 フェリシモ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリシモ　５００色の色鉛筆全色セット　１ケース　２５色入り　２０ケース絵具の種類...水彩色鉛筆ほぼ未使用です写真の８ケースのみ開封し、見本色紙の円形のところに試し塗りしました。写真のように芯は殆ど減っていません。全色５００本ほぼ購入時の状態で揃っています。
http://narcologia.ru/goods/providence360594.html
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