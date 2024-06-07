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- 春川工芸専用 フェリシモ「５００色の色鉛筆」 全色セット ほぼ未使用
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商品詳細
フェリシモ ５００色の色鉛筆全色セット １ケース ２５色入り ２０ケース絵具の種類...水彩色鉛筆ほぼ未使用です写真の８ケースのみ開封し、見本色紙の円形のところに試し塗りしました。写真のように芯は殆ど減っていません。全色５００本ほぼ購入時の状態で揃っています。
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