茶道具 表朔造 蛤干菓子盆

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ご覧頂き有難うございます。茶道具一閑塗りA090蛤干菓子盆大小の入子鈴木表朔造共箱寸法大縦19.8cm横25.8cm厚み8mm小縦18cm横24cm厚み8mm素人採寸です多少の誤差有ります未使用に近く目立った傷は見当たりませんが長期保管品です、画像が全てです良くご覧下さいませ、基本的に返品クレームには対応致しかねます宜しくお願い致します。種類...盆種類...茶道具