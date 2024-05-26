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茶道具　福田慶造作　鉄刃木　漆塗　中棗　共箱　V　5766
商品番号 Q58277663360
商品名

茶道具　福田慶造作　鉄刃木　漆塗　中棗　共箱　V　5766
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約6.4㎝　幅約6.5㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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