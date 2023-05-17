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にじさんじ ましろ爻 バースデーグッズ フルセット 2023
商品番号 S86687853064
商品名

にじさんじ ましろ爻 バースデーグッズ フルセット 2023
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOOTHにて購入したにじさんじよりましろ爻のバースデーグッズ2023になります※ましろさんのグッズ卒をしようと考えているため出品しておりますが、出し惜しみしているため少し高めに設定しています。限定グッズですので本当にましろさんが好きな方のみにご購入いただきたいです\u003e\u003c※値段が大きいため、慎重にお取引のできる方にご購入いただきたいです〖梱包〗公式から届いたままの状態で、緩衝材を詰めた段ボールに替えて発送します〖状態〗新品未開封ですバラ売り,値下げ,取り置き❌即購入⭕️期間内にお支払い頂けるのであればコンビニ払い可能です他の商品と纏めて購入していただく際の専用は可ですので,コメントにてお伝えください。多少のお値下げは致しますお値下げのコメントは反応致しませんコメント＜即購入優先
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