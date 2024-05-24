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【匿名・未開封】KOTOBUKIYA ARTFX+ ジャスティスリーグバットマン
商品番号 Q15174656407
商品名

【匿名・未開封】KOTOBUKIYA ARTFX+ ジャスティスリーグバットマン
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入◎購入意思の無い『いいね』×【内容】CRAFTSMANSHIPKOTOBUKIYAARTFX+ARTFXPLUSJUSTICELEAGUE1/10ScalePre-PaintedFigureBATMANARTFX+STATUE【注意事項】未開封のため中の様子がわかりません。他にも外箱の汚れや傷等見落としている場合もございますので上記気になる方はご遠慮ください。【配送方法】らくらくメルカリ便を予定しています。段ボールで発送ご希望の方は別途段ボール代¥370いただきます。また、こちらの商品は自宅から離れた場所に置いてあるため週末の発送となります。ご了承ください。
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