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Ｋ８３９　Z879 H757 J4 4点!!『金彩梅蒔『中棗』　共箱　茶道具
商品番号 X59831772795
商品名

Ｋ８３９　Z879 H757 J4 4点!!『金彩梅蒔『中棗』　共箱　茶道具
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　7cm横幅　約　⒍5cm※素人の測定のため、誤差がございます。傷、汚れが所々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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