旧裏ポケモンカード 英語版 第一弾 カメックス 絵袋

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閲覧いただき、ありがとうございます。旧裏ポケモンカードの英語版第一弾カメックス絵袋です。開封の仕方が悪く、袋が変なところが破けてますが、カードは確認しただけなので殆ど未使用に近く、綺麗な状態です。しかし素人判断ですので、写真確認され、自宅保管ご了承下の上、ご検討下さいませ。尚、バラ売り不可とトラブル防止のため、返品対応は致しかねますのでご了承下さいませ。