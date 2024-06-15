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旧裏ポケモンカード 英語版 第一弾 カメックス 絵袋
商品番号 T72060430943
商品名

旧裏ポケモンカード 英語版 第一弾 カメックス 絵袋
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただき、ありがとうございます。旧裏ポケモンカードの英語版第一弾カメックス絵袋です。開封の仕方が悪く、袋が変なところが破けてますが、カードは確認しただけなので殆ど未使用に近く、綺麗な状態です。しかし素人判断ですので、写真確認され、自宅保管ご了承下の上、ご検討下さいませ。尚、バラ売り不可とトラブル防止のため、返品対応は致しかねますのでご了承下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/recuperation74721.html
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