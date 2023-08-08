英雄勇像　ウルトラマンティガ　 マルチタイプ

英雄勇像シリーズのウルトラマンティガマルチタイプの新品未開封品です。当たり前ですがこちらはバンダイの正規品となります。【商品内容】・英雄勇像ウルトラマンティガマルチタイプ値段は状況を見てこちらで上下させるので値下げ交渉には応じられません。発送の際はらくらくメルカリ便の宅急便にて発送させていただきます。非常に簡易的な梱包ですので予めご了承下さい。質問等は購入前にお願いします。特に質問等がなければ即購入で大丈夫です。キャラクター···ウルトラマンシリーズ人気キャラクター...ウルトラマンティガ



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