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北米版 ホットウィール Jアソ ’62 コルベット ギャッサー x9 おまけつき
商品番号 J75602056324
商品名

北米版 ホットウィール Jアソ ’62 コルベット ギャッサー x9 おまけつき
ブランド名 ホットウィール
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上部のフックの部分に白く”GUARANTEEDFORLIFE\"の文字が入ったロゴが入っていることでお馴染みの北米版パッケージ、ホットウィール2023、Jアソートの’62コルベットギャッサー9台とHアソートの'64ノバワゴンギャッサーの計10台セットです。’62CORVETTEGASSER'64NOVAWAGONGASSER全て新品未使用、未開封品です。その他、お取引に関する諸条件はプロフィールをご参照ください。他にもホットウィール/マッチボックスの激レアアイテムを出品中。一覧はこのタグから確認できます。#sphwmbxMatchboxRetroMATELHOTWHEELSTARGETREDEDITIONWALMARTEXCLUSIVEマッチボックスマテルホットウィールターゲットウォルマート日本未発売海外限定ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···ホットウィールスケール···1/64
http://narcologia.ru/goods/message289027.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild526652.html
http://narcologia.ru/goods/moped411968.html

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