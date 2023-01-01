北米版 ホットウィール Jアソ ’62 コルベット ギャッサー x9 おまけつき

上部のフックの部分に白く”GUARANTEEDFORLIFE\"の文字が入ったロゴが入っていることでお馴染みの北米版パッケージ、ホットウィール2023、Jアソートの’62コルベットギャッサー9台とHアソートの'64ノバワゴンギャッサーの計10台セットです。’62CORVETTEGASSER'64NOVAWAGONGASSER全て新品未使用、未開封品です。その他、お取引に関する諸条件はプロフィールをご参照ください。他にもホットウィール/マッチボックスの激レアアイテムを出品中。一覧はこのタグから確認できます。#sphwmbxMatchboxRetroMATELHOTWHEELSTARGETREDEDITIONWALMARTEXCLUSIVEマッチボックスマテルホットウィールターゲットウォルマート日本未発売海外限定ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···ホットウィールスケール···1/64



北米版 ホットウィール Jアソ '62 コルベット ギャッサー x9 おまけ ...



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