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- 美品 掛け軸 大徳寺 矢野一甫(海渕)作「一円相」共箱 禅語 年中掛け
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商品詳細
サイズ173×30センチ紙本共箱肉筆使用感なく状態良いです。インテリア和室床の間茶掛け茶道具おもてなし書道・習字用品···墨書の形式···掛け軸・掛軸
http://narcologia.ru/goods/forthcoming758392.html
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