日本画　水墨山水　★手書き　1点モノ★嬉しい額装付！外寸約561×422mm33

ご覧頂きまして、ありがとうございます。父のコレクションを出品致します。その他の手書き水墨山水についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#水墨山水日本画1点モノ手書きの水墨山水画の原画をコレクションとして収集していたそうです。長期間保管していた作品なので若干の色褪せ等があるかもしれませんのでご了承下さい。透明アクリル板を付けて額装して出荷致します。少しでも安価にて譲れるように額縁製造会社よりアウトレット品の額を提供して頂きますので額縁に若干のスレ等がある可能性があります。サイズ＝外寸約561×422mm付属品は額縁、アクリル板、裏板、吊り金具、吊り紐です。※専用出品＆値引きは致しませんので、早いもの勝ちです♪よろしくお願いします。その他のアート出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoartポスター額は、こちらをクリックして下さい⇒#kakoposter#水墨画#日本画#原画#手書き#山水画#古美術#アンティーク#アートコレクション



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