高田村　ヴィランズ　PUS フィギュア　缶バッジ　ブロマイド

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高田村 PUSヴィランズ ・フィギュア中野あるま たけぉ めーや・缶バッジＢ ノーマルくどう丸✖️② さかな ロゴ・ブロマイド高田健志✖️③ GENハイブリ✖️②のセットです。バラ売り不可＊フィギュアの、外箱にお入れいたしますが開封した為一部破れ等がございます。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。初期傷などがある場合ございます。確認はしておりますが見落としをしている場合が御座いますので予めご了承ください。即購入可能です。簡易的な濡れ防止、折れ防止をした上で発送させて頂きます。その他ご希望や質問等が御座いましたらコメント欄よりお願い致します。発送は21日以降を予定しております。※プロフィールのご確認お願いいたします。