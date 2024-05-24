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【真作】中川蘆月/春景山水人物図/山水図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-134
商品番号 G92106465482
商品名

【真作】中川蘆月/春景山水人物図/山水図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-134
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 6,996 円
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商品詳細

【真作】【参考】中川蘆月　日本画家。大阪生。名は広松。木下蘆舟の門。号蘆月は師の命名。大阪における絵画予約会の創始者。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の糊シミあります。表装は多少の時代感あり、全体に多数の糊シミ、汚れシミ、巻シワなどあります。状態は悪いです。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　184cm×幅　78cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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