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商品詳細
ポピーのsarです。当ててすぐにスリーブに入れたので傷などはないと思います。マグネットローダーに入れたあと防水加工をして発送します。#ポケモンカード#ポケカ#黒炎の支配者ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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