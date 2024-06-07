テナートロンボーン　小川楽器　HERNALS YAMAHAケース付き

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2023年最新】ヘルナルスの人気アイテム - メルカリ

小川楽器ヘルナルスのテナートロンボーンです。1960~70年代のジャパンビンテージです。当時はNIKKAN(現ヤマハ)と並ぶほど普及していたようで海外輸出もされていたようです。スライドの動きは良好で抜き差し管もしっかり抜けます。気密性も十分でビンテージらしいいい音です。致命的な凹みなどもなく演奏は問題なくできます。中国製の良くわからない物よりよっぽど精度が高くしっかりとした作りでおすすめです。発送用にヤマハのプロモデル用ケース、NIKKANNO.2マウスピース、holtonの譜ばさみをおつけいたします。