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ポケモンカードゲーム横浜 WCS 2023 北斎スリーブ　プレイマット
商品番号 H37181251931
商品名

ポケモンカードゲーム横浜 WCS 2023 北斎スリーブ　プレイマット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···プレイマットポケモンカードゲーム横浜WCS2023北斎スリーブ　プレイマットGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSプレイマット　1個スリーブ　1個セットになります。ポケモンカードゲームポケカ横浜WCSワールドチャンピオンシップス2023限定グッズ新品、未開封品ですが、外装の初期傷、折れなどがある場合がございます。写真で判断してご購入ください。
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