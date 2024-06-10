ポケモンカードゲーム横浜 WCS 2023 北斎スリーブ　プレイマット

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···プレイマットポケモンカードゲーム横浜WCS2023北斎スリーブ プレイマットGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSプレイマット 1個スリーブ 1個セットになります。ポケモンカードゲームポケカ横浜WCSワールドチャンピオンシップス2023限定グッズ新品、未開封品ですが、外装の初期傷、折れなどがある場合がございます。写真で判断してご購入ください。
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