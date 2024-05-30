Zildjian A Zildjian China Boy High 20″

ZildjianAZildjianChinaBoyHigh20″チャイナシンバルの定番のZILDJIAN「チャイナボーイ」ハイピッチモデル。力強いキレのあるアタックを持つ正統派チャイナサウンド。ミディアムサスティンでハイピッチ。往年のJロック、ポップスサウンドで活躍した、人気の定番チャイナサウンドです。20インチのAジルジャン・チャイナ・ハイが廃盤になった今、レア・アイテムの一つです。「AZildjianSeries」ベートーベンからビートルズまで、音楽の歴史と共に歩んできた全てのシンバルの基本、世界で最も愛されるオリジナルZildjianシンバル。ハイハット・ライド・クラッシュなどのシンバルの呼び名も、このAZildjianシンバルにネーミングされ現在に至る。まさにコンテンポラリー・ドラミングの歴史そのものがここにある。AZildjianChinaBoyHigh20インチWeight：Thin/1,747g材質：B20アロイ製法：マシンハンマリング製造：1990年代全体的に一定の経年変化や汚れ等ありますが、目立ったダメージは無く、良好なコンディションを保った中古品です。



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