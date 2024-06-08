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ヤマハ電子ドラムYamaha dtxplorer 【動作確認済み】
商品番号 B11129688457
商品名

ヤマハ電子ドラムYamaha dtxplorer 【動作確認済み】
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ···スティック種類···電子ドラムYAMAHA　DTXPLORER　定価101,500円(税抜【動作】★動作確認済み写真11枚目の内部リチウム電池は新しく交換したばかりなのでデータ保存ができます。【付属品/セット内容】⭕️本体（model：DTXPL）⭕️ラック⭕️充電ケーブル⭕️接続ケーブル⭕️ドラムパッド各種⭕️ドラムスティック×1⭕️ペダル各種※写真に写っているものが全てです。★分解しての発送の為、組立が必要な商品となっております。取扱説明書はありません。※組み立てる際はDTXPLORERの取扱説明書URLから参照お願いします。★https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/7/316437/dtxpl_ja_om_01b0.pdf【その他】簡易ではございますが、清掃メンテナンス済みです。打痕・スレ傷等ありますが使用上の問題はありません。写真に写っていない傷等ありますので中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。
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