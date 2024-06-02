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大谷焼 for 346PRODUCTION
商品番号 U59169810719
商品名

大谷焼 for 346PRODUCTION
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANIPLEX+で購入した伝統工芸×３４６プロダクションシンデレラプロジェクトをイメージしたカップソーサーである大谷焼になります。開封済みではありますが未使用になります。※たばこ、ペットなし個人保管の為、神経質な方はご購入されないようにお願い致します。アイドルマスターシンデレラガールズデレマスデレステ
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