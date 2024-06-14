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GOTOHのマグナムロック stratocaster用
商品番号 I41623563825
商品名

GOTOHのマグナムロック stratocaster用
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,922 円
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商品詳細

GOTOHのマグナムロックstratocaster用ロックストリングポストを備えた後藤のビンテージスタイルのマシンヘッド-ギターの弦を回転させてチューナーポスト内ですばやく確実にクランプするローレットサムホイールを利用しています。中古品ということをご理解いただける方のみ、ご購入ください。シリーズ...Stratocasterボディタイプ...ソリッドアクセサリー・パーツ...ペグタイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/message1027.html
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