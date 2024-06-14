GOTOHのマグナムロック stratocaster用

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商品詳細
GOTOHのマグナムロックstratocaster用ロックストリングポストを備えた後藤のビンテージスタイルのマシンヘッド-ギターの弦を回転させてチューナーポスト内ですばやく確実にクランプするローレットサムホイールを利用しています。中古品ということをご理解いただける方のみ、ご購入ください。シリーズ...Stratocasterボディタイプ...ソリッドアクセサリー・パーツ...ペグタイプ...ストラトキャスタータイプ
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GOTOH ギター用ペグ、マグナムロック、6L、ニッケル(21333NYTX) SD91-MG-T-05M-LN
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